Kontuzja na stoku? EuroMedic Ortho+ uruchamia Pogotowie Sportowe dla narciarzy i snowboardzistów
Czas wzmożonej aktywności na stokach narciarskich, to także okres zwiększonego ryzyka urazów. EuroMedic Ortho+ w Katowicach odpowiadając na potrzeby pacjentów, uruchamił Pogotowie Sportowe – kompleksowy system szybkiej diagnostyki i leczenia kontuzji sportowych, w szczególności tych powstałych podczas uprawiania sportów zimowych.
2026-01-21, 10:54

Zwichnięcia, skręcenia, urazy kolan, barków czy kręgosłupa to najczęstsze kontuzje, z jakimi zgłaszają się narciarze i snowboardziści. Kluczowe znaczenie ma czas reakcji – szybka diagnostyka pozwala ograniczyć skutki urazu i przyspieszyć powrót do pełnej sprawności.

W ramach Pogotowia Sportowego pacjenci mogą skorzystać m.in. z:

  • dyżuru urazowego,
  • szybkiej diagnostyki obrazowej (RM, RTG),
  • leczenia operacyjnego, w tym artroskopii,
  • zabiegów endoprotezoplastyki,
  • operacji kręgosłupa.

Oferta skierowana jest do osób aktywnych, które doznały urazu na stoku lub podczas innych zimowych aktywności.

W przypadku kontuzji pacjenci mogą skontaktować się bezpośrednio z Pogotowiem Sportowym pod numerem telefonu + 48 601 622 153.

--

O EuroMedic Ortho+

EuroMedic Ortho+ to nowoczesne centrum ortopedii i traumatologii w szpitalu EuroMedic w Katowicach. Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu. Zespół doświadczonych lekarzy i nowoczesne zaplecze diagnostyczne pozwalają na szybkie i skuteczne leczenie pacjentów aktywnych fizycznie.



Justyna Bakalarska
