Kontuzja na stoku? EuroMedic Ortho+ uruchamia Pogotowie Sportowe dla narciarzy i snowboardzistów

Zwichnięcia, skręcenia, urazy kolan, barków czy kręgosłupa to najczęstsze kontuzje, z jakimi zgłaszają się narciarze i snowboardziści. Kluczowe znaczenie ma czas reakcji – szybka diagnostyka pozwala ograniczyć skutki urazu i przyspieszyć powrót do pełnej sprawności.
W ramach Pogotowia Sportowego pacjenci mogą skorzystać m.in. z:
- dyżuru urazowego,
- szybkiej diagnostyki obrazowej (RM, RTG),
- leczenia operacyjnego, w tym artroskopii,
- zabiegów endoprotezoplastyki,
- operacji kręgosłupa.
Oferta skierowana jest do osób aktywnych, które doznały urazu na stoku lub podczas innych zimowych aktywności.
W przypadku kontuzji pacjenci mogą skontaktować się bezpośrednio z Pogotowiem Sportowym pod numerem telefonu + 48 601 622 153.
--
O EuroMedic Ortho+
EuroMedic Ortho+ to nowoczesne centrum ortopedii i traumatologii w szpitalu EuroMedic w Katowicach. Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu. Zespół doświadczonych lekarzy i nowoczesne zaplecze diagnostyczne pozwalają na szybkie i skuteczne leczenie pacjentów aktywnych fizycznie.