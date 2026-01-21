Kontuzja na stoku? EuroMedic Ortho+ uruchamia Pogotowie Sportowe dla narciarzy i snowboardzistów

Zwichnięcia, skręcenia, urazy kolan, barków czy kręgosłupa to najczęstsze kontuzje, z jakimi zgłaszają się narciarze i snowboardziści. Kluczowe znaczenie ma czas reakcji – szybka diagnostyka pozwala ograniczyć skutki urazu i przyspieszyć powrót do pełnej sprawności.

W ramach Pogotowia Sportowego pacjenci mogą skorzystać m.in. z:

dyżuru urazowego,

dyżuru urazowego, szybkiej diagnostyki obrazowej (RM, RTG),

szybkiej diagnostyki obrazowej (RM, RTG), leczenia operacyjnego, w tym artroskopii,

leczenia operacyjnego, w tym artroskopii, zabiegów endoprotezoplastyki,

zabiegów endoprotezoplastyki, operacji kręgosłupa.

Oferta skierowana jest do osób aktywnych, które doznały urazu na stoku lub podczas innych zimowych aktywności.

W przypadku kontuzji pacjenci mogą skontaktować się bezpośrednio z Pogotowiem Sportowym pod numerem telefonu + 48 601 622 153.

--

O EuroMedic Ortho+

EuroMedic Ortho+ to nowoczesne centrum ortopedii i traumatologii w szpitalu EuroMedic w Katowicach. Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu. Zespół doświadczonych lekarzy i nowoczesne zaplecze diagnostyczne pozwalają na szybkie i skuteczne leczenie pacjentów aktywnych fizycznie.





